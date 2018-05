"Das Jahr der Revolutionen" im WDR Hörspiel

Die Mächtigen stürzen, Ressourcen umverteilen, Religionen errichten oder bekämpfen, Traditionen einreißen – so stellt man die Welt auf den Kopf. In der Theorie. Im wahren Leben und in der Geschichte hat die Welt oft genug die Revolutionäre und Glaubenskrieger selbst auf den Kopf gestellt, hat die Revolution ihre Kinder gefressen. Das WDR Hörspiel erinnert in diesem Jahr an große historische Umwälzungen:

Die Bauernkriege im 16. Jahrhundert, den 30jährigen Krieg, die Französische Revolution, 68er-Bewegung und Arbeitskampf. An diese historischen Markierungen stellen wir überblickend die Frage: Waren es nachhaltige Zeitenwenden? Oder nur Epochen-Kämpfe? Episoden im gleichbleibenden Auf und Ab? 2018 – unser Jahr der Revolutionen!

"Q" - von Luther Blisset (März/April 2018)

"Tyll" - von Daniel Kehlmann (Mai 2018)

"Brüder" - von Hilary Mantel (September/ Oktober 2018)

"Das Fundament der Ewigkeit" - von Ken Follett (Dezember 2018)