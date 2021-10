Seit Wochen ist Nadir Taraki umgeben von Sonnenbankbräune und Maori-Tätowierungen. Der Studioboss Arthur Kowallek steht im Verdacht, in ganz großem Stil mit Drogen und illegalen Anabolika zu handeln. Als Nadir endlich den Abschlussbericht auf den Tisch legen will, verlängert sich sein Einsatz: Eine junge Frau ist auf brutale Weise getötet worden und die Spur führt zu Kowallek. Nadir verwickelt sich immer tiefer in dessen Machenschaften. Dabei erlebt er hautnah, dass mit künstlichem Testosteron versetzte Anabolika nicht nur Einfluss auf den Körper haben können - und was es bedeutet, "ein richtiger Mann" zu werden.