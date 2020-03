Die 17-jährige Hazal ist voller Energie aber in jedem Job fehl am Platz. Gleichzeitig schäumt sie über vor Hoffnungen und Ängsten. Eigentlich normal in ihrem Alter. Aber Hazal lebt eingezwängt zwischen den traditionellen muslimischen Vorstellungen ihrer Eltern und der brutalen Realität ihres Berliner Kiezes.

Lustig und traurig, wütend und zart stellt die Autorin Fatma Aydemir in ihrem Debütroman, aus dem Kirstin Petri ein Hörspiel gemacht hat, eine große Frage: Was kann in dieser Welt aus einem Mädchen wie Hazal werden? Und gibt eine ebenso große Antwort.