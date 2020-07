Suchanek ermittelt - Krimi meets Komödie

Seine Vorliebe für Marihuana wurde ihm zum Verhängnis, und der Richter hatte kein Mitleid. Suchanek muss sich fügen und gerät in einen Totentanz im Altersheim. Hier wird gestorben, was das Zeug hält. Denn jemandem scheint der natürliche Prozess nicht schnell genug zu gehen. Suchanek gerät auf die Fährte eines Mörders. Mit einem seiner Schutzbefohlenen verbindet ihn bald so etwas wie eine Freundschaft. Der Mann bekommt nie Besuch, hasst alte Menschen und wird zur treibenden Kraft hinter Suchaneks Ermittlertätigkeit.