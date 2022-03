Über Generationen schon hat die streng geheime Operation Lithos die Jagd aufgenommen. Ihre weltweit agierenden Agent:innen sind ihrem Ziel nahe - zu nahe. Egal ob beim Bombenanschlag 1996 in Atlanta, dem von Bishopsgate im Jahre 1993 oder dem Selbstmordattentat in Manchester von 2017 , immer befinden sie sich in unmittelbarer Nähe des Anschlagsortes. Ihr Ziel, ein uralter, geheimnisvoller Stein, scheint der Auslöser für die katastrophalen Ereignisse zu sein. Und er besitzt die Kraft, alle, die ihn verfolgen, zu narren, indem er sie quer durch Raum und Zeit reisen lässt, von Katastrophe zu Katastrophe, ihrem sicheren Tod entgegen.

Die akustische Mystery-Tour, die Martin Daske 1991 mit seinem Hörstück "Der Stein" begann, setzt er ein Vierteljahrhundert später fort. Noch immer ist dem Stein nicht das Handwerk gelegt, noch immer zieht er eine Spur der Verwüstung durch die Welt - und er ist tödlicher als je zuvor.

Mit Erwin Schastok, Oliver Brod, Natalia Pschenitschnikova und Carmen Gräf

Von Martin Daske

Komposition: Martin Daske

Technische Realisation: Martin Daske

Regie: Martin Daske

Dramaturgie: Jan Buck

Produktion: WDR 2017/ca. 54'



Ausstrahlung: 13. März 2022 in WDR 3