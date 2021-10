1974 : Die Lehrerin Annie Raft kommt zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter in dem kleinen nordschwedischen Ort Svartvattnet an, um zu ihrem geliebten Dan zu ziehen. Aber Dan ist nicht da und die Frauen gehen alleine los. Dan, der in einer Hippie-Kommune lebt, hatte versprochen sie in Svartvattnet ("Schwarzwasser") vom Bus abzuholen. Annie macht sich mit ihrer Tochter allein auf den Weg durch die Wildnis. Nach langem Herumirren in dem menschenleeren Gebiet sieht sie im fahlen Licht der Mitternachtssonne einen Jungen auf dem Weg vorbei rennen. Kurz darauf stößt sie auf ein Zelt, in dem zwei grausam zugerichtete Leichen liegen.

18 Jahre später lebt Annie wieder in dieser Gegend. Die Tochter Mia ist nun erwachsen. Und eines frühen Morgens entdeckt sie Mia in den Armen jenes Jungen, den sie für den Mörder von damals hält.