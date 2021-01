Präsentiert werden vier neue Beispiele für Formatradio. Radio Chauvi - da tönt es mächtig frauenfeindlich. Radio Monokultur – frei nach dem Motto: Für uns, über uns, für uns daheim! - wobei das Daheim ausschließlich Bayern heißt. Radio Rundfunk Alternatives Forum (RAF) - wo die linke Moderatorin endlich ernst genommen werden will. Schließlich Hit Radio Sick FM - mit Jingle-Frankie am Mikro, der eigentlich ins Fernsehen will. Ob die präsentierten Formate überzeichnet sind oder längst von der Realität überholt, entscheiden Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer. Eins ist jedoch sicher: Egal ob Musik, Moderationen, Studiogäste, Commercials oder verunglückte Interviews - hier ist garantiert alles selbst geschrieben, selbst produziert und aus einer Kehle: nämlich der von Noah Sow.



Von Noah Sow

Technische Realisation: Noah Sow

Produktion: Autorinnenproduktion 2015



Ausstrahlung: 11. bis 12. Januar 2021

Stand: 17.12.2020, 16:59