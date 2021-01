Der Chef soll am eigenen Leib spüren, wie das ist, wenn einem von heute auf morgen die Lebensfreude genommen wird. Zusammen mit seinem arbeitslosen Freund Markus setzt er seinen Plan in die Tat um. Mit ihm und einem Bolzenschussgerät bewaffnet steht er dann im Wohnzimmer seines Arbeitgebers, für den er sein halbes Leben lang Gussteile gefeilt hat. Aber er trifft nur dessen Frau, die sich gerade mit Luc vom Escortservice vergnügt. Vier Verlierer in absurder Mission, und auch der Chef hat schon bessere Zeiten erlebt - eine Komödie vom Ende des Kapitalismus.