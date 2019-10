Das erste Radiostück von Peter Handke: Hörspiel Nr. 1

"Hörspiel Nr. 1" geht auf Handkes Roman "Der Hausierer" aus dem Jahr 1967 zurück und entwickelt eine Verhörsituation, in der Sprache befragt und als Kommunikationsmittel auf die Probe gestellt wird: "Heraus mit der Sprache!"

Was passiert mit einem Dialog, wenn die sprachlichen Rollenzuweisungen aus „Frage-Antwort“ verschwimmen und die damit verbundene Macht des Fragenden außer Kraft gesetzt wird? „Die Frager und Gefragten in diesem Hörspiel haben keine Namen; sie sind unter uns, wir sind sie selber, wir sind ihnen begegnet, sie reden in unseren Köpfen, auf der nächsten Polizeiwache, in jedem bewachten Lager.“ (Jürgen Becker).

Mit Franz Kutschera, Peter Striebeck, Rudi Schmidt, Heiner Schmidt, Horst Michael Neutze, Gisela Trowe und Ina Peters

Von Peter Handke

Regie: Heinz von Cramer

Technische Realisation: Nita Raudzus, Erhard Hafner

Redaktion: Christina Hänsel

Produktion: WDR/HR 1968

Ausstrahlung: 12. Oktober 2019