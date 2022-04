Die Wohnung des Kontrabassisten ist schallisoliert. Seinem Publikum, das er sich herbei denkt, erzählt er so einiges: über Gott und die Welt, über Musikgeschichte, insbesondere der des Kontrabasses natürlich. Und auch das eigene Leben wird präsentiert. Da besteht ein eklatanter Gegensatz zwischen dem, was sich im Kopf dieses Mannes an musikalischem Wissen angestaut hat und seiner unbedeutenden Rolle im Orchester, in der er so gut wie nichts davon zum Ausdruck bringen kann. Im Bewusstsein, das Proletariat im Gebilde des Orchesters zu vertreten, rechnet er gnadenlos mit den aristokratischen Köpfen der Musikgeschichte ab, zerpflückt ihren falschen Glanz. Doch erstmal in Rage geredet, wird zunehmend auch das eigene Handwerkszeug ins Visier genommen.