ARD Radio Tatort: Das letzte Bier war schlecht

Von Ben Safier

Im Bremer Viertel geht es oft bis in die Morgenstunden feuchtfröhlich zu. Was dazu gehört: Alkohol, Drogen, Musik, Exzesse, Liebe und Tanzen. Was aber nicht dazu gehört: Ein toter Türsteher im Hinterhof.