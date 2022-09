La Manzana Mexicana oder Burros in Mexiko

Stand: 04.09.2022, 12:29 Uhr

Was stellst du dir vor, wenn du an das Wort MEXIKO denkst? Egal was es ist: Es ist falsch. William S. Burroughs war in MEXIKO, und auch er verstand alles falsch.

Von Natascha Gangl