In der Meinungsforschung heißen sie "Die Restlichen": Meinungsverweigernde, sozialwissenschaftliche Ausschussware. Mirjam Eichfeld (Caroline Peters), die komplizierte Heldin des Hörspiels, ist genau so ein Fall: Sie will die Wirtschaftslage partout nicht einschätzen. Sie will auch in keine der vorgegebenen Kategorien passen, die ihr Herr Reiser vom Meinungsforschungsinstitut Goll höflich aber bestimmt vorgibt. Dafür aber verstrickt sie den Anrufer in ein Netz privater Fragen. Nach und nach legt Herr Reiser seine unnahbar-professionelle Rolle ab. Längst ist die vorgegebene Interviewdauer überschritten. Brauchbare Auskünfte erhält er dennoch keine. Aber wer weiß, vielleicht wird aus der professionellen Nullnummer ein privates Rendezvous. Vielleicht sind ja auch Meinungsforscher gelegentlich einsam.