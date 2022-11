Abwechslung bringen dem Baron die Besuche des Pastors. Der kommt gern in den Gutshof, allerdings sehr zum Leidwesen seiner Frau. Denn sie ist eifersüchtig auf die Baronin. Die lebenshungrige Gattin des kranken Barons wartet auf eine Initiative, die sie aus ihrem bedrückenden Dasein reißen soll. Sie kommt schließlich von dritter Seite - von einem benachbarten Adeligen, Baron von Rast, einem Lebemann, der es gewohnt ist, sich zu nehmen, was er will. Es sind nicht nur moralische Bedenken, die den Pastor gegen diese Affäre aufbringen. In glühender Eifersucht schmiedet er Mordpläne gegen den draufgängerischen Nebenbuhler.