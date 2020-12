Horwitz will sein großzügiges Domizil gegen ihre kleine 2-Zimmer-Wohnung tauschen. Ella, den Kopf voller Ideen, geht sofort begeistert auf das Angebot ein. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie ernsthaft verliebt. In Paul. Doch sie zögert noch, ihn in ihr Leben zu lassen. Der schon in die Jahre gekommene Horwitz erhofft sich nach dem Wohnungstausch ein anderes Leben und endlich neue Inspiration. Aber da steht plötzlich Ellas schräge und abenteuerlustige Mutter nichtsahnend vor seiner neuen Tür. Eine Geschichte voll Witz, Melancholie, Intelligenz und Intensität über die Schwierigkeit, ein authentisches Leben zu führen.