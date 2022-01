Gar nicht so leicht, das dem eigenen Umfeld zu verklickern. Aber die Esel sind hartnäckig, sie möchten endlich ihre eigene Geschichte erzählen. Und so schreiben sie gemeinsam ein Hörspiel: Über eine Autorin und über Esel. Über Gemeinschaft und Einsamkeit. Über Metaphern und ihr Eigenleben. Und über die wiederkehrende Schwierigkeit, Leben und Arbeit in Einklang zu bringen. Schaffen sie es zu einem Happy End? When life gives you lemons, make lemonade .