Die Viruskonferenz

Stand: 02.08.2022, 16:16 Uhr

Der Komponist Alexander Stieglitz liegt im Koma. In ihm klingt Musik und zugleich blitzen Sprach- und Dialogfragmente auf. An seinem Bett in der Intensivstation sitzt seine Tochter und spricht mit ihm.

Von Eberhard Petschinka