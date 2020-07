Eigentlich heißt Felicitas "die Glückliche", und man sollte meinen, dass man mit so einem Namen vom Leben geliebt wird. Aber im Falle von Felicitas Wondraschek klappt das nicht so ganz. Darum hat sie sich früh entschieden, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten – einem mehr oder weniger erfolgreichen Hochstapler. Felicitas beherrscht ihr Geschäft perfekt, und eine kleine Prise Männerhass würzt ihre Selbst-Inszenierungen. Bei zahlreichen Rendezvous und Abzocknächten nimmt sie die Herrenwelt aus. Die meisten ihrer Opfer sind alles andere als galante Herren – und die Hoffnung vielleicht doch auf einen passablen, wohlhabenden Mann zu treffen, schwindet.

Da lacht das Glück schon eher in Gestalt von Klara, genannt Claire, Wondrascheks ehemaliger Haushälterin. Sie ist Felicitas ebenso zu- wie den Männern abgeneigt. Ein perfektes Gespann, das der Welt und den gutbetuchten Männern gefährlich wird.