Nyotaimori treibt das Ethos der Geisha auf die Spitze: totale Dienstfertigkeit und Zerstreuung des Kunden. Diese Einstellung passt auch zur Haltung von Werbeagenturen. Alle Ideen werden dem Willen des Kunden untergeordnet. Und das Motto der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lautet: " work hard, party harder ", wie Maude, freiberufliche Journalistin, bei ihrer Recherche über Berufe der Zukunft erfährt.

Das Hörspiel "Nyotaimori" untersucht unsere aktuelle Arbeitswelt und den Druck, dem viele in ihr ausgesetzt sind: Maudes Urlaub droht zu platzen, weil sie zu viele schlecht bezahlte Aufträge angenommen hat. Als ihre Freundin sie aus Wut mit einem BH an den Schreibtischstuhl fesselt, öffnet sie damit eine Art satirisch-hyperreales Wurmloch, das Maude, ihre Freundin, aber auch Arbeitende in Texas, Japan und Indien einsaugt und anderswo wieder ausspuckt. Sollte es doch einen Ausweg aus diesem lebenslangen Hamsterrad geben?