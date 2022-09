Plötzlich sieht Arthur eine junge attraktive Frau vor sich. Er glaubt an eine Verwechslung, an einen Spaß, den sich jemand mit ihm erlaubt, bis er die unglaubliche Geschichte der schönen Unbekannten erfährt. Lauren ist ein Phantom. Niemand außer Arthur kann sie sehen, denn seit einem schweren Autounfall liegt ihr Körper im Koma, während ihr Geist in der Sphäre zwischen Sein und Tod schwebt. Der 2000 in Frankreich erschienene Roman ist inzwischen in fast 30 Sprachen übersetzt worden.