Mit ihrem großbürgerlichen Elternhaus hat Fochette gebrochen, um an der Seite ihres Mannes ein bescheidenes, glückliches Leben zu führen. Doch dieses Glück wurde jäh durchkreuzt. Der Tod des geliebten Mannes hinterließ ein tiefes Loch in Fochettes Leben. Unfreiwillig steht sie jetzt vor einem Neubeginn. In einem Kulturzentrum lernt sie den "Oberst" kennen. Er überredet sie, seinem gemeinnützigen Verein beizutreten und sich als Betreuerin von Strafgefangenen zu engagieren. Im Gefängnis kommt Fochette bald mit Sarzeau in Kontakt, einem Weißkragenkriminellen der Topklasse. Zwischen den beiden bahnt sich eine merkwürdige Beziehung an.