Die Freunde zieht es weg aus Bayern - überdrüssig sind sie des Zeitgeistes der Aufschwungsjahre mit ihren Überresten der Nazi-Diktatur in einer neuen demokratischen Republik. Mit eigenen Geschäftsideen und Zukunftsplänen im Kopf brechen sie auf Richtung Adria, doch verläuft ihre Reise ganz anders als geplant: Sie stranden unterwegs auf einem österreichischen Campingplatz. In einer Eisdiele verliebt sich Michael unsterblich in die Bedienung. Kommen die beiden jungen Männer dennoch ans Ziel?

Der unterhaltsame Roadtrip von Benno Hurt wartet mit einigen Überraschungen auf. In seinen Blick auf die Nachkriegszeit flicht Hurt jedoch auch nostalgische Töne ein und schaut zurück auf eine vergangene, bürgerliche Welt.