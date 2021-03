Die Profiler sollen psychologische Gutachten erstellen und klären, ob und welchen Plan die Flüchtigen haben. Geflohen sind sie in einem Taxi, und das gehört ausgerechnet einem Herrn Menner, der in Fachkreisen nur der Vorschlaghammer-Menner genannt wird. Denn seine Vorstrafenliste spricht Bände. Da könnte es einen Zusammenhang geben. Hauptkommissarin Nina Brändle flucht, denn sie muss in dem Fall alleine ermitteln. Ihr Chef Finkbeiner hat Geburtstag und darum freigenommen. Er besucht seinen senilen Vater, der in einem Lörracher Altersheim lebt. Währenddessen rasen die Ausbrecher Richtung Schweiz. Als Brändle die Nachricht einer privaten Überwachungsfirma erhält, dass ein Lörracher Supermarkt überfallen wurde, ahnt sie nicht, dass ihr Chef gerade als Geisel genommen wird.