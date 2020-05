Und nicht nur Marja litt unter der Trostlosigkeit der Kindheit und Jugend in einer finnischen Kleinstadt. Auch ihre Freundin Selja erlebt diese Zeit als Grauen. Doch beiden ist es gelungen, das Elend, in das sie hineingeboren wurden, hinter sich zu lassen: Marja, deren Mutter sich das Leben nahm und die nach einem Streit mit der Stiefmutter vergeblich darauf wartete, dass ihr Vater sie wieder nach Hause holte, und Selja, die - angefangen beim Vater - Männer kaum je anders als trinkend, gewalttätig und roh erlebt hatte. Alle anderen und schöneren Vorstellungen hat sie sich konsequent verboten.

Doch während es Marja schafft, ihrer Herkunft tatsächlich ganz zu entkommen, kehrt Selja wieder dorthin zurück und taucht nun vollends in den Sumpf ihres Milieus, der von Alkohol durchtränkt ist, ein. Ein unerbittlicher Blick auf die sozialen Verhältnisse in Finnland, der in seiner tragikkomischen und absurden Sichtweise mal verstörend und mal unglaublich komisch wirkt.