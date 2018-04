Hör mal Kino – Eine Woche über Filmton

WDR 3 Hörspiel-Reihe vom 23. April – 29. April 2018

Mit der Reihe "Hör mal Kino" macht sich das WDR 3 Hörspiel auf die Suche danach, was Kino und Hörspiel verbindet – und unterscheidet. Der Versuch einer Liebeserklärung an beide. Hörspiel ist mehr als Kino ohne Bilder. Aber was passiert mit dem Film, wenn man ihn seiner Bildmächtigkeit beraubt und einzig auf die Tonspur setzt?

Die WDR 3 Hörspielwoche beginnt mit der Stimme des Hollywoodstars Marlene Dietrich. Und sie endet pünktlich zur Premiere von Oskar Roehlers "HERRliche Zeiten" mit dem WDR-Hörspiel, das sowohl der Romanvorlage als auch jetzt dem Film zugrunde liegt: Thor Kunkels Originalhörspiel "Subs" von 2009.

Dazwischen feiert die WDR 3 Hörspielwoche vom 23. bis zum 29. April um 19.04 Uhr den Mythos Kino und lässt uns hören, was wir sehen. Eine Woche über Filmton