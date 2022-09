Den Straßen und Plätzen, die nur noch mit hohen Gummistiefeln zu passieren sind, kann Commissario Guido Brunetti nur geringe Reize abgewinnen. Aber Verbrechen geschehen - auch in Venedig - bei jedem Wetter und sie müssen aufgeklärt werden. Anlass zu Ermittlungen gibt ein brutaler Überfall auf eine in Venedig lebende amerikanische Archäologin und China-Expertin. Bevor der Commissario dem zwielichtigen Kunsthändler, mit dem die Amerikanerin ein Treffen vereinbart hatte, auf den Zahn fühlen kann, wird dieser tot aufgefunden, erschlagen mit einem antiken Ziegel. Bald schon ist Commissario Brunetti einem weltweit agierenden Kunstschmugglerring auf der Spur und muss wieder mal seinen politischen Scharfsinn, seinen weltmännischen Charme und all seine Gelassenheit aufbieten, um Licht in die dunklen Machenschaften zu bringen und gegen die öffentliche Verkommenheit zu bestehen.