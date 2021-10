Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine türkischstämmige Familie, die in Deutschland lebt und in Urlaub fahren möchte. Der Asylantrag des Mannes ist endlich anerkannt - doch trotzdem müssen sie für den heiß ersehnten Sommerurlaub viele Hürden überwinden. Denn in der Türkei wurde der Familienvater ausgebürgert - und das ist in den Formularen nicht vorgesehen.

"Für alle Länder" ist 1992 aus einem Hörspielwettbewerb hervorgegangen.