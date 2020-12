Weihnachten ist für den alten Scrooge nichts als ein Ärgernis: ein normaler Arbeitstag, an dem alle anderen offenbar Besseres zu tun haben. Doch dann erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstorbener Geschäftspartner Marley, der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war. Marley bereut seine damaligen Taten und versucht nun Scrooge zu einem besseren Menschen zu machen. Und tatsächlich: Nach einer Reise in die Vergangenheit ändert sich Scrooges Leben. Eine wunderbar zeitlose Weihnachtsgeschichte für Jung und Alt nach dem Klassiker von Charles Dickens.