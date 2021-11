Das Leben ist kompliziert. Liebe, Freunde, Profession: bei Osman Engels ist alles irgendwie dazwischen, alles am Anfang. Er übt Cello, spielt an gegen unsichtbare Hindernisse, die irgendwo in seiner Vergangenheit liegen und denen er auf dem Fußballfeld besser ausweichen kann. Doch ein Anruf von Tante Elide schiebt neue Entwicklungen an.

Auf dem Weg in seine Heimatstadt findet Osman zufällig ein Aufnahmegerät. Er wird zum stillen Zeugen einer Geschwisterbeziehung, die auf ganz andere Art laut ist. Osman verliert sich in diesen Aufnahmen, der Reise von Ella und Jo, die er belauscht. Er hört zu, bis er gezwungen ist, ein paar Dinge in seinem eigenen Leben aufzuräumen und wichtige Fragen zu stellen.

Die Hörspiel-Kooperation von 1LIVE und WDR 3 - Pop trifft Politik, Doku trifft Drama, Herz trifft Schmerz. Jeden Montag!



Von Katharina Mevissen

Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl

Regie: Martin Zylka

Dramaturgie: Hannah Georgi

Produktion: WDR 2021/ca. 53'



Ausstrahlung: 14. November 2021 in WDR 3, 15. November 2021 in 1LIVE

Stand: 14.10.2021, 16:35