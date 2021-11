Eigensinnigkeit, Sturheit, Egoismus und Mangel an Empathie wird ihnen nachgesagt. Was auch immer sie tun, autistische Menschen fühlen sich verkehrt in der Gesellschaft. Die autistischen Zwillinge Konstantin und Kornelius sprechen nicht, aber ihre innere Welt ist reich und durchdrungen von Sprache. Sie und andere Menschen aus dem autistischen Spektrum bilden mit ihren Texten und Aussagen die Basis für ein Hörspiel jenseits der Gaußschen Normalverteilung.

Mit: Matthias Koeberlin, Florian Lukas, Susanne Lothar, Tom Schilling, Lena Stolze, Fiona Metscher, Wolfgang Rüter, Susanne Bonney-Cox, Gregor Höppner

Von Gesine Schmidt

Komposition: Pierre Oser

Technische Realisation: Karl-Heinz Stevens

Regie: Walter Adler

Produktion: DLF/WDR 2012/ca. 53'

Ausstrahlung: 27. November 2021 in WDR 3, 28. November 2021 in WDR 5

