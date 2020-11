In ihrem zweiten Fall haben es die Münchner Ermittler, die weiterhin dort eingesetzt werden, wo sie keinen großen Schaden anrichten können, mit einer Serie von Banküberfällen zu tun. Die Überfälle wurden jedoch lange nicht miteinander in Verbindung gebracht und zunächst nicht als Serie erkannt. Denn die Strategie der Bankräuber ist einfach und clever: Sie wählen ihre Ziele immer knapp außerhalb der Stadtgrenze in einem anderen Landkreis - und die Höhe der Beute ist meist unspektakulär.

Jaqueline Hosnicz und ihr Partner Jakob Rosenberg sind wenig beeindruckt von diesem Fall. Ihre erste Frage lautet: Wer ist heute noch so blöd, sich auf Bankraub zu spezialisieren? Wo doch allgemein bekannt ist, dass der Arbeitslohn in der Regel gering und die Aufklärungsquote extrem hoch ist. Auffällig ist auch, dass die Bande ruhig und ohne sinnlose Gewalt vorgeht. Haben die Ermittler es hier wirklich mit den "Gangstern mit dem guten Herz" zu tun, wie die Lokalpresse es schreibt? Doch schon beim nächsten Überfall gibt es einen Toten – und ein aufschlussreiches Bekennerschreiben: "Wir sind in der Tradition des bayerischen Bankräubers Theo Berger und wir holen uns die soziale Gerechtigkeit, um die wir alle beschissen werden."

Mit Bibiana Beglau, Johannes Silberschneider u.a.