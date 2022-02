Alles beginnt mit dem berühmten weißen Kaninchen. Als Alice ihm aus Neugier folgt, fällt sie plötzlich weit hinunter. Sie landet in einem Raum mit verschieden großen Türen - und es reihen sich mehr fantastische Erlebnisse aneinander: sprechende Flaschen, grinsende Katzen, verrückte Hutmacher und und und. Alice ist in der sonderbaren Umgebung auf sich allein gestellt und allem gewachsen. Sie stellt sich klüger an als die Fabelgestalten und lässt die tyrannische Herzkönigin alt aussehen. Der erstmals 1865 veröffentlichte Literaturklassiker "Alice im Wunderland", wie wir ihn noch nie gehört haben. Mit einem Soundtrack von Ballade bis Rock, von Reggae bis Walzer, von Funk bis Trap.

Mit Annina Euling, David Hugo Schmitz, Annika Schilling, Timo Kählert und Alois Reinhardt



Von Lewis Carroll und Simon Solberg

nach einer Inszenierung von Simon Solberg im Theater Bonn

Komposition: William Wahl und Simon Solberg

Musik: Lukas Berg, Philip Breidenbach und Dirk Schaadt

Technische Realisation: Matthias Fischenich und Steffen Jahn

Regie: Simon Solberg und Thomas Leutzbach

Dramaturgie: Gerrit Booms

Produktion: Theater Bonn und WDR 2022/ca.54'



Ausstrahlung: 26. Februar 2022 in WDR 3, 27. Februar 2022 in WDR 5