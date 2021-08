Seit Wissenschaftler Veränderungen im Gehirn bereits nach acht Wochen Meditationstraining nachgewiesen haben, gilt “Achtsamkeit“ im Silicon Valley als der neue Brennstoff für gesteigerte Produktivität und Kreativität. Auf Anregung des Zen-Mönches Thich Nhât Hanh finden im Valley "mindful lunches", Mittagessen in Schweigen, statt. Meditiert wird bei Twitter, SAP oder Facebook während der Arbeitszeit. Das Geschäft mit dem Geist boomt. In ihrem Selbstverständnis als Avantgarde des Wandels lassen Google & Co. durch Apps und andere Software, "Mindfulness" zum Mainstream werden. Love statt like. Alles scheint machbar, programmierbar. Auch die Erleuchtung.

Von Nina Hellenkemper

Technische Realisation: Olaf Dettinger und Gerd Nesgen

Regie: Matthias Kapohl

Dramaturgie: Leslie Rosin

Produktion WDR/NDR/DLF 2016 / 53’

Ausstrahlung: 1. August 2021

Stand: 08.07.2021, 14:48