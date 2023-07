Dichterfürst und Provokateur - Martin Walser im Gespräch mit Michael Kohtes

Zum Zeitpunkt des Gesprächs ist Martin Walser 88 Jahre alt, aber von nachlassender Schaffenskraft keine Spur. Seit dem Erfolg seines Debütromans "Ehen in Philippsburg" 1957 hat er ein Werk vorgelegt, das umfänglicher und vielseitiger kaum sein könnte: Romane, Novellen, Erzählungen, Essays, Theaterstücke. Als kritischer Zeitgenosse hat Walser sich aber auch immer wieder zu politischen Themen geäußert und dabei verlässlich Widerspruch provoziert. Unvergessen ist seine Frankfurter Paulskirchenrede von 1998, in der er vor einer Instrumentalisierung des Holocaust warnte. Eine heftige Debatte löste 2002 auch der Roman "Tod eines Kritikers" aus, in dem Rezensenten ein Porträt Marcel Reich-Ranickis mit antisemitischen Zügen sahen. Mit der Veröffentlichung seiner Tagebücher, die seit 2005 unter dem Titel "Leben und Schreiben" erschienen, gewährte Walser Einblick in die inneren Kämpfe und den Alltag seiner Autorenexistenz.

Zum Tod Martin Walsers wiederholt WDR 3 Gutenbergs Welt das Gespräch, das Michael Kohtes mit ihm 2015 entlang dieser Tagebücher führte.

