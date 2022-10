Unsterblich - 29.10.2022

Johann Wolfgang von Goethe wurde oft als letzter Renaissance-Mensch und Universalgenie bezeichnet. Aber vielleicht war er in Vielem auch der Erste? Der englische Germanist Jeremy Adler zeigt in seiner Biographie, wie Goethe den Weg bahnte für die moderne Welt. Und so unsterblich wurde.

Der spanische Romancier Juan Gómez Bárcena erzählt in seinem Roman "Auch die Toten", wie die spanischen Eroberer die Ureinwohner Mittelamerikas vernichteten und doch erleben mussten, dass ihre Opfer unsterblich waren.

Anne Weber begibt sich in "Ahnen" auf Zeitreise zu ihrem Urgroßvater. Und Moritz Riesewieck und Hans Block erkunden das Ende der Endlichkeit im Zeitalter künstlicher Intelligenz.

Themen der Sendung

(Autor im Gespräch)

(Kritikergespräch mit Michael Lange)

(Rezension von Raul Zelik)

(Lesung)

„Unsterblichkeit nach dem Gutenberg-Zeitalter". Eine Glosse von Burkhard Spinnen

Hinweise auf:

