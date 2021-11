Stadtporträts - 06.11.2021

Kirsty Bell gelingt das Wunder: Berlin noch einmal ganz anders zu erzählen. Die britisch-amerikanische Kunstkritikerin berichtet von ihrem Leben in einer immer etwas neben der Spur laufenden Stadt.

Perspektivwechsel: Eine Deutsche in Istanbul ist Christiane Schlözer. Sie setzt in "Istanbul" aus 24 Begegnungen an einem Tag und in einer Nacht das Porträt der Metropole am Bosporus zusammen.

Wie man heute ganz woanders lebt, nämlich in der nigerianischen Hauptstadt Lagos, zeichnet Elnathan John in seiner Graphic Novel "Lagos. Leben in Sububia" nach.

Alle reden vom Dorf-Roman, Gutenbergs Welt packt die Falk-Falt-Pläne ein und tourt durch die Erzählungen der großen und kleinen Städte dieser Welt.