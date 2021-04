Revolutionäres - 03.04.2021

Helga Schubert hat 2020 die Literaturwelt revolutioniert. Wer hätte vorausgesagt, dass sie mit 80 Jahren die Herzen der Klagenfurter Bachmann-Jury im Handstreich erobert? "Vom Aufstehen" handeln die Geschichten ihres Lebens.

In Belarus stehen die Menschen seit Monaten gegen die Diktatur auf. Revolutionär: ihr Mut, auch der, an friedlichen Mitteln festzuhalten. Was für Literatur entsteht in einem solchen Umfeld? Mit Volha Hapeyevas "Camel Travel" und Viktor Martinowitschs "Revolution" stellt Gutenbergs Welt zwei Bücher vor.

Verboten in China: der Roman "Weiches Begräbnis" von Fang Fang. Warum? Das kann nur die Zensur beantworten - und die Lektüre.

Außerdem: "Die Welt neu beginnen", Helge Hesses Porträt der Umbruchsjahre vor 1800, das auch fragt: Was lässt sich für das heutige Umbruchsgefühl aus jener Zeit lernen, in der Goethe, Kant und George Washington sich mit dem Umsturz des Gewohnten auseinandersetzten?

Themen der Sendung:

Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten. Dtv, München 2021, 224 Seiten, 22 Euro.

(Autorinnengespräch)

Vola Hapeyeva: Camel Travel. Roman. Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler, Droschl, Graz 2021, 128 Seiten, 18 Euro.

(Kritikergespräch)

Viktor Martinowitsch: Revolution. Roman. Aus dem Russischen von Thomas Weiler, Voland & Quist, Leipzig 2021, 400 Seiten, 24 Euro.

(Rezension)

Helge Hesse: Die Welt neu beginnen. Leben in Zeiten des Aufbruchs 1887 - 1799. Reclam Verlag, Stuttgart 2021, 431 Seiten, 24 Euro.

(Rezension)

Fang Fang: Weiches Begräbnis. Roman. Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann. Hoffmann und Campe, Hamburg 2021, 442 Seiten, 26 Euro.

(Lesung)