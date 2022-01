Projekt Zukunft - 08.01.2022

Der Roman "Die silbernen Felder" von Claudia Tieschky spielt in der nahen Zukunft und mutet in der Einsamkeit seiner Heldin sehr gegenwärtig an. Sie begibt sich freiwillig in Kontaktsperre und Lockdown, um den digitalen Multikonzernen und ihrem Zugriff auf das persönliche Leben zu entgehen.

Von einer durchkommerzialisierten Liebe in einem totalitären Überwachungsstaat erzählt die chinesische Autorin Can Xue in "Liebe im neuen Jahrtausend". Der Komplexitätswissenschaftler Dirk Brockmann beschäftigt sich mit den Krisen unserer Zeit auf der Suche nach Zukunftsperspektiven in "Im Wald vor lauter Bäumen".

Und die Literatur der Zukunft? Wie die aussehen könnte fragt Hans von Trotha.

Themen der Sendung

Claudia Tieschky: Die silbernen Felder, Roman, Rowohlt Berlin, 2021, 186 S., 22.- Euro

(Autorin im Gespräch)

Dirk Brockmann: Im Wald vor lauter Bäumen, dtv Verlag, München, 2021,240 S., 22.- Euro

(Rezension von Frank Kaspar)

Can Xue: Liebe im neuen Jahrtausend, Roman, aus dem Chinesischen von Karin Betz, Matthes & Seitz, Berlin, 2021,400 S., 26.- Euro

(Rezension im Gespräch mit Katharina Borchardt)

Die Zukunft in der Literatur – Essay von Hans von Trotha

Ilma Rakusa: Gedankenspiele über die ELEGANZ, Droschl Verlag, Graz, 2021, 48 S., 10.- Euro

George Orwell: 1984 – Das Hörspiel, Hörspielbearbeitung, Regie und Musik: Klaus Buhlert, der Hörverlag, München, 2021, 4 CDs

(Hörbuch)

Der Literatur Kalender 2022, Momente der Erinnerung, Texte und Bilder aus der Weltliteratur

Hg. von Elisabeth Raabe, Gestaltet von Max Bartholl, 60 Blätter / 53 Fotos / farbig, 32,5 × 24 cm, 22,­- Euro

Der literarische Küchenkalender 2022, mit Texten, Rezepten und Bildern, Hg. von Sybil Gräfin Schönfeldt, Gestaltet von Max Bartholl, 60 Blätter / 110 vierfarb. Abb. und Fotos, 31,5 × 19,2 cm, 20,– Euro