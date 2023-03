Nach der Katastrophe - 11.03.2023

Der Schriftsteller und Historiker Per Leo erkundet in "Vorletzte Lockerung" das Nachleben des Nationalsozialismus in unserm Land. Ist die deutsche Erinnerungskultur eine Form der Traumaverarbeitung? Wie kann man sprechen von einem kollektiven Entsetzen, das so oft so schlecht erzählt wurde?

Der Psychologe Bessel van der Kolk beschreibt in "Das Trauma in Dir", was Trauma für den Einzelnen bedeutet: Eine Ablösung des Körpers vom Geist.

Dževad Karahasan erkundet in "Einübung ins Schweben" noch einmal die Belagerung seiner Heimatstadt Sarajevo vor 30 Jahren.

Themen der Sendung

Per Leo: Vorletzte Lockerung. Texte zum Nachleben des Nationalsozialismus, Klett Cotta, 384 Seiten, 26 Euro

(Autor im Gespräch)

Dževad Karahasan: Einübung ins Schweben, aus dem Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber, Suhrkamp, 280 Seiten, 25 Euro

(Rezension von Jens Herlth)

Bessel van der Kolk: Das Trauma in Dir, aus dem Amerikanischen von Theo Kierdorf und Hildegard Höhr, Ullstein, 656 Seiten, 18.99 Euro

(Kritikerinnengespräch mit Katja Nellissen)

Einatmen - Meine kurze Reise zurück nach Kyjiw

von Kateryna Mishchenko

Boris Lurie: In Riga, aus dem Englischen von Joachim Kalka, Wallstein Verlag, 224 Seiten, 22 Euro

(Lesung)

Hinweise auf:

Max Czollek: Versöhnungstheater, Hanser, 176 Seiten, 22 Euro

Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe (Hrsg.): Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine, Suhrkamp, 288 Seiten, 20 Euro