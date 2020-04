Lügner und Betrüger - 25.04.2020

Was hat er getan und warum kommt er ohne Geld und Ansehen aus Amerika zurück, diese Frage begleitet im Nachkriegsdeutschland den Helden in Ulla Lenzes neuem Roman "Der Empfänger". Der Mann ist ohne Absicht zum Lügner geworden.

Auf dem globalisierten Kunstmarkt wird dagegen entschieden investiert in Kunstfälschungen. Hubertus Butin erzählt von berühmten Fälschern und unbekannten Betrügern. Reichen unsere Gesetze, um dagegen vorzugehen? Was aber – fragt der belgische Rechtstheoretiker Laurent de Sutter in seinem neuen Buch - ist überhaupt das Gesetz? Ist es die Kodifizierung der Vernunft, die Verschriftlichung gerechter Urteile oder die Abwesenheit von Affekt und Leidenschaft?

Gutenbergs Welt fragt leidenschaftlich nach Lug und Betrug – und da darf Münchhausen natürlich nicht fehlen. Zum 300. Geburtstag des großen Flunkerers fragen wir nach den wahren Geschichten und dem betrügerischen Scheidungsprozess des Lügenbarons.

