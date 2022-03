Gegenwartskunde - 26.03.2022

Muss Geld eigentlich knapp sein, wie uns die herrschende finanzielle Vernunft seit jeher eintrichtert? Oder ist es eher eine Art öffentliches Gut, das bei Bedarf hergestellt werden kann? Der Wirtschaftssoziologe Aaron Sahr gibt Antworten auf diese Fragen und eröffnet damit neue Horizonte.

In Heike Geißlers Roman "Die Woche" versuchen zwei proletarische Prinzessinnen eine Revolte gegen die Ohnmacht anzuzetteln. Die radikalen Umweltschützer der Gruppe "Ende Gelände" rufen in ihrem Manifest zum zivilen Ungehorsam auf. Und Nora Bossong fragt sich in "Die Geschmeidigen", ob ihre Generation den Aufgaben gewachsen ist, die da kommen.

Themen der Sendung:

Aaron Sahr: Die monetäre Maschine. Eine Kritik der finanziellen Vernunft, C.H.Beck, 448 Seiten, 28 Euro

(Autor im Gespräch)

Heike Geißler: Die Woche, Suhrkamp, 316 Seiten, 24 Euro

(Rezension von Brigitta Lindemann)

John R. Allen, F. Ben Hodges und Julian Lindley-French: Future War. Bedrohung und Verteidigung Europas. Aus dem Amerikanischen von Bettina Vestring, Langen Müller Verlag, 416 Seiten, 34 Euro

(Kritikergespräch mit Ulrich Kühn)

Über die magische Kraft des Lächelns – Ein Beitrag von Jan Cornelius

Hinweise auf:

Nora Bossong: Die Geschmeidigen, Ullstein, 240 Seiten, 19.99 Euro

Saul Friedländer; Norbert Frei; Sybille Steinbacher; Dan Diner; Jürgen Habermas: Ein Verbrechen ohne Namen. Anmerkung zum neuen Streit über den Holocaust. C.H.Beck, 94 Seiten. 12 Euro

Ende Gelände: We shut shit down, Nautilus, 208 Seiten, 16 Euro

Jan Cornelius/Alina Popescu: Bukarest–Berlin, ohne Rückkehr? oder: Wieso sind die Rumänen nicht wie die Deutschen? Wieser Verlag, 250 Seiten, 21 Euro.