Feldforschung - 01.10.2022

Jan Faktor hat eine neue literarische Figur erfunden: den Trottel. Mit ihm erforscht er die Bedingungen der Trottel-Existenz auf ganz verschiedenen Feldern. "Trottel" ist ein Roman, so komisch wie bitter, so absurd wie letztlich realistisch, so leicht wie unter die Haut fahrend.

Von Feldforschungen nicht im Trottel-Leben, sondern in der Mitte Deutschlands berichtet die Kulturwissenschaftlerin Juliane Stückrad. „Die Unmutigen, die Mutigen“ heißt ihr Buch.

Außerdem dabei: "Äquidistanz", das neue Buch von Durs Grünbein, Musa Okwongas Berlin-Buch "Es ging immer nur um Liebe" und "Tage ohne Cecilia", der neue Roman des spanischen Bestseller-Autors Antonio Muñoz Molina.

Themen der Sendung

Jan Faktor: Trottel. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022, 400 Seiten, 24 Euro.

(Autor im Gespräch)

Juliane Stückrad: Die Unmutigen, die Mutigen. Feldforschung in der Mitte Deutschlands. Kanon Verlag, Berlin 2022, 288 Seiten, 24 Euro.

(Kritikergespräch mit Jenny Friedrich-Freksa )

Musa Okwonga: Es ging immer nur um Liebe. Roman. Aus dem Englischen von Marie Isabel Matthews-Schlinzig. Mairisch Verlag, Berlin 2022, 152 Seiten, 20 Euro.

(Rezension von Giorgio Ferretti)

Antonio Munoz Molina: Tage ohne Cecilia. Roman. Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Penguin, München 2022, 272 Seiten, 25 Euro.

(Lesung)

Feldforschung im poetischen Kosmos von Durs Grünbein - ein Beitrag von Beate Tröger

Hinweise auf:

Durs Grünbein: Äquidistanz. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022, 183 Seiten, 24 Euro.

Nadia Budde: Hundeblick Berlin. Ansichten einer Schnauze. Reprodukt, Berlin 2022, 112 Seiten, 18 Euro.