Diese jungen Leute - 10.07.2021

Zum Jungsein gehört Musik. Und davon handelt "Krach" von Tijan Sila. Es geht um Gansi, Sohn bosnischer Einwanderer, der, statt Chirurg zu werden wie sein älterer Bruder, eine Punkband gründet und mit der von der pfälzischen Provinz aus quer durch Deutschland tourt. Autor Tijan Sila schreibt hier über eine Szene, die er selbst aus eigener Erfahrung kennt.

An junge Menschen, wenn sie nicht gerade in Provinzpunkbands Krach machen, knüpfen wir Hoffnungen. So eine Figur ist auch die 12-jährige Florence in Ali Smiths neuem Roman "Frühling", ein Mädchen, das fast wie eine Heilige wirkt, mit der Fähigkeit, Gutes zu bewirken. Kann so etwas gelingen, ohne kitschig zu sein?

Dass die Jugend tot sei, weil sie mit den Eltern paktiert habe, ist die Ausgangsthese des Philosophen Alexander García Düttmann. In seinem "Lob der Jugend" macht er sich nun daran, eine neue Idee der Jugend als anarchische Kraft zu entwerfen.

Tijan Sila: Krach, Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 20 Euro.

(Autor im Gespräch)

Ali Smith: Frühling, übers. v. Silvia Morawetz, Luchterhand, 315 Seiten, 22 Euro.

(Rezension von Miriam Zeh)

Alexander García Düttmann: Lob der Jugend, Diaphanes, 190 Seiten, 18 Euro.

(Rezensionsgespräch mit Catherine Newmark)

Margit Schreiner: Vater, Mutter, Kind. Kriegserklärungen. Über das private, gelesen von Barbara Stoll, Diwan Hörbuch, 4 CDs.

(Hörbuch)

Ruhet in Frieden, alte Texte! - Glosse von Kirsten Fuchs über ihre ersten Schreibversuche in der Pubertät

Ole Nymoen/Wolfgang M. Schmidt: Influencer. Die Ideologie der Werbekörper, Suhrkamp, 190 Seiten, 14 Euro.