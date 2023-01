Besondere Orte - 28.01.2023

Eine Siedlung am Stadtrand gibt dem Romandebüt von Paul Bokowski seinen Titel. In der "Schlesenburg" leben Flüchtlinge, hauptsächlich aus Polen. 1989 brennt die Wohnung einer Witwe, und bei den Familien in der Schlesenburg geht die Angst um, Rumänen oder Russlanddeutsche aus dem nahegelegenen Asybewerberheim könnten bei ihnen einziehen.

Was fasziniert Menschen an der Großstadt, an der Anonymität der Millionenmetropole? Der Frage geht der Anthropologe Rolf Linder in seinem Buch "Allein unter Fremden" nach - mit reichlich Anschauungsmaterial aus New York, Chicago, Paris und Berlin.

Über ein kleines Hotel an der Blumenriviera, das in den 1930er und 40er Jahren zum Treffpunkt von Exilanten und Literaten wird, schreibt Eva Weissweiler in "Villa Verde". Die Herberge gehört Dora Sophie Kellner - der geschiedenen Frau Walter Benjamins.

Themen der Sendung

Paul Bokowski: Schlesenburg, btb Verlag, 317 Seiten, 22 Euro.

(Autor im Gespräch)

Eva Weissweiler: Villa Verde oder das Hotel in San Remo. Das italienische Exil der Familie Benjamin, btb Verlag, 286 Seiten, 22 Euro.

(Rezension von Elke Heidenreich)

Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen“, Verlag Klett-Cotta, 350 Seiten, 25 EUR.

(Lesung)

Rolf Lindner: In einer Welt von Fremden. Eine Anthropologie der Stadt, Verlag Matthes und Seitz Berlin, 290 Seiten, 28 Euro.

(Rezensionsgespräch mit Constantin Hühn)

Autoren und ihre Schreiborte - Beitrag von Christel Wester

Hinweis auf:

Ben Wilson: Metropolen. Die Weltgeschichte der Menschheit in den Städten. S. Fischer Verlag. 574 Seiten, 34 Euro.