Anfänge - 23.04.2022

Katerina Poladjans Roman "Zukunftsmusik" spielt am 11.März 1985. Ihre Helden können es nicht ahnen, aber an diesem Tag endet, was ewig schien. Und etwas ganz Neues beginnt: In der Sowjetunion wird Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt.

Wie die Welt begann, das berichtet der babylonische Weltschöpfungsmythos Enuma Elisch. Die Anthropologen David Graeber und David Wengrow erzählen dieselbe Geschichte ganz anders. Außerdem: Goethe erfindet die Moderne und die Mode war auch irgendwann mal neu!

Themen der Sendung

Katerina Poladjan: Zukunftsmusik. S.Fischer, 192 Seiten, 22 Euro

(Autorin im Gespräch)

Ulinka Rublack: Die Geburt der Mode. Eine Kulturgeschichte der Renaissance

Aus dem Englischen von Karin Schuler, Klett-Cotta Verlag, 536 Seiten, 48 Euro

(Rezension von Tobias Eisermann)

David Graeber & David Wengrow: Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit

Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm und Andreas Thomsen, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2022, 672 Seiten, 28 Euro

(Kritikergespräch mit Raul Zelik)

Lea Ypi: Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte. Aus dem Englischen von Eva Bonné. Suhrkamp Verlag, 336 Seiten, 28 Euro

(Lesung)

Aufbruchsjubel und -jammer in der Literatur – Essay von Brigitta Lindemann

Hinweise auf:

Der babylonische Weltschöpfungsmythos Enuma Elisch, eingeleitet, neu übersetzt und kommentiert von Adrian C.Heinrich, C.H.Beck, 173 Seiten, 22 Euro

Oded Galor: The Journey of Humanity. Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende. Aus dem Englischen von Bernhard Jendricke und Thomas Wollermann,

dtv, 382 Seiten, 26 Euro