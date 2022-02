Studio für Elektronische Musik des WDR

Zusammen mit dem Land NRW hat der Rat der Stadt Köln grünes Licht für ein internationales Produktions- und Veranstaltungszentrum gegeben. Das wegweisende historische Studio für Elektronische Musik ( SEM ) des WDR findet ein neues Zuhause im Kölner Zentrum für Alte Musik (ZAMUS). Das ist ein großer Schritt für die Musikstadt Köln und ein kulturpolitisches Signal für Land und Bund. Das weltberühmte Studio für Elektronische Musik wird somit wieder sicht- und nutzbar für Musiker, Komponisten, Forscher, Studierende. Von „ großem Enthusiasmus “ und „ genialem Zusammengehen “ ist in der Diskussion die Rede.

Was war so spektakulär neu am SEM ? Was für Pläne bestehen für die Kreativwerkstatt? Historische Aufführungspraxis auf gemeinsamen Wegen? Klangvolle Avantgarde mit Bach, Boulez und Bandpassfilter?

