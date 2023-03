Des Pudels Kern: Oper als Life Coach

"Oper in der idealsten Form dient dazu, eIne unmögliche Ehrlichkeit und Direktheit zu schaffen, die wirklich an die Essenz geht...Musik ist das direkteste aller Mittel, um direkt in die Seele zu bohren. Das ist die Schönheit von Oper. Man überspringt die Synapsen von Sprache und Logik , weil sie keine Logik hat". So die Opernregisseurin Lydia Steier im Gespräch mit der Dirigentin Friedericke Scheunchen sowie Elisa Erkelenz und David-Maria Gramse von "Des Pudels Kern".

"Des Pudels Kern" ist eine Gesprächsreihe, in der Musik auf das Leben trifft, mit Elisa Erkelenz und David-Maria Gramse.