Keine Frage des Standorts

30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung fragen viele immer noch nach der Herkunft aus Ost – oder Westdeutschland, weil damit eine bestimmte Form der Sozialisation und kulturellen Prägung verbunden ist. Gibt es Unterschiede in der Kulturellen Bildung zwischen Ost und West? Begegnen sich fachliche Perspektiven auf Augenhöhe? Und was kann Kulturelle Bildung tun, um mögliche Distanzen zu überbrücken und für Kinder und Jugendliche gesellschaftliche Gemeinsamkeiten herauszustellen?



Über gesamtdeutsche Herausforderungen und Perspektiven in der Kulturellen Bildung diskutiert Susann Krieger mit ihren Gästen:

Prof. Dr. Susanne Keuchel (Direktorin der Akademie der Kulturellen Bildung)

Klaus Farin (Publizist und Gründer des Archivs der Jugendkulturen)

Dorit Linke (Autorin „Wir sehen uns im Westen“)

Dr. Marcus Böick (Historiker, Ruhr-Universität Bochum)

Valerie Schönian (Autorin „Ostbewusstsein“)