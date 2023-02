Wie gegenwärtig ist das Museum für Gegenwartskunst?

Das Museum Morsbroich in Leverkusen hat eine neue Leitung und fragt: " Wie wird aus einem Museum für Gegenwartskunst ein gegenwärtiges Museum? " Die teilnehmende Rolle des Besuchers, der geschützte Museumsraum als Reflexionsort für gesellschaftliche Fragen und Utopien, sowie andere Zeit-, Raum- und Kunsterfahrungen, standen im Mittelpunkt der Diskussion im "Spiegelsaal" von Schloss Morsbroich. Wer und was erhält eine Stimme, die bislang " unerhört " war? Was wird sicht-, hör- und erfahrbar, was zuvor stimm- und sprachlos war? Was leistet dabei Gegenwartskunst?



Michael Köhler diskutiert mit seinen Gästen:



Jörg van den Berg, Direktor Museum Morsbroich, Leverkusen

Julienne Lorz, Expanded Museum Studies Univ. für angewandte Kunst, Wien

Franziska Nori, Direktorin des Frankfurter Kunstvereins

Susanne Titz, Direktorin Museum Abteiberg, Mönchengladbach