Die Natur des Menschen

Ulrike Draesner

Ulrike Draesner (*1962), schreibt Gedichte, Erzählungen, Romane sowie Essays und wurde vielfach ausgezeichnet. In ihren Werken fasst sie in Sprache, was kaum sagbar ist, Sehnsüchte, Abgründe und Traumata. Mit bissigem Humor und poetischem Blick spürt sie auch neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen nach und erkundet die Natur. Ulrike Draesner hat sieben Romane, zuletzt Schwitters, sieben Gedichtbände, mehrere Erzählungs- und Essaybände veröffentlicht. Sie interessiert sich für Nature und Life Writing, arbeitet mit Künstler*innen und Komponist*innen zusammen. U. a. in Oxford, Bamberg und Frankfurt hielt sie Poetikvorlesungen und ist seit 2018 Professorin für literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und hatte 2022 die Max-Kade Professur am Dartmouth College/USA inne. Draesner erhielt für ihr literarisches Werk zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Gertrud-Kolmar-Preis (2019), den Preis der Literatour Nord (2020), den GEDOK Literaturpreis (2020), den Deutschen Preis für Nature Writing 2020 sowie den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds 2021. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Eine Aufzeichnung vom 11.September 2022 aus dem Maschinenhaus Essen